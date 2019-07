Dans le cadre des demi-finales de la CAN 2019 qui se joue du 21 juin au 19 juillet en Égypte, le Sénégal affronte la Tunisie ce dimanche au stade 30 juin du Caire.

Mais, avant cette belle affiche, le match a déjà commencé. Ce samedi matin, en pleine conférence de presse de l’équipe de la Tunisie, un poulain d’Alain Giresse a créé la polémique. Il s’appelle Taha Yassine Khenissi.

Il a refusé de parler en français dans cette conférence de presse. « Je ne parle pas français », lance t-il. Il a préféré parler arabe mais surtout en arabe tunisienne. Un geste que des journalistes sénégalais n’ont pas apprécié.

Le joueur était favorisé par ses concitoyens tunisiens et refusait de parler catégoriquement français ou anglais. Il y’a eu des échanges entre journalistes sénégalais et tunisiens. Et le sélectionneur Alain Giresse était calme et n’a pas voulu répondre à certaines questions des journalistes sénégalais concernant son passage en équipe nationale du Sénégal.

Ensuite après la conférence de presse de Giresse qui n’a pas duré 30 minutes comme d’habitude, la majorité des journalistes tunisiens ont boycotté celle du sélectionneur Aliou Cissé et de Lamine Gassama.

Le match a déjà commencé.

Pour rappeler le contexte de cette rencontre, il faut noter que Giresse avait dirigé le Sénégal lors de la CAN 2015 en Guinée Equatoriale. Il avait échoué avec une belle équipe plein de talents et d’individualités.

A l’époque il y avait Demba Ba, Dame Ndoye, Papis Demba Cissé, Sadio Mané, Mame Birame Douf, etc. qui faisaient de bonnes choses en clubs mais aussi pouvaient atteindre au moins les quarts de finale de cette compétition.

Après cet échec, Giresse a quitté la sélection sénégalaise et remplacé par l’actuel sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé. Le Sénégal et la Tunisie vont donc se retrouver pour les demi-finales de cette coupe d’Afrique des Nations.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)