Le mercato d’été est ouvert depuis plusieurs semaines maintenant pour presque tous les grands championnats européens. Mais entre intérêts et offres, certains joueurs sont devenus des agents libres de tout contrat depuis le 1er juillet dernier. Wiwsport.com vous dresse quelques noms de footballeurs sénégalais qui sont actuellement sans club au milieu de ce marché de transfert.

Arrivé à l’En-Avant Guingamp au mois de janvier dernier pour un contrat de six mois, Papi Djilobodji (30 ans) est actuellement libre de tout contrat. Arrivé libre lors du mercato d’hiver, le défenseur international sénégalais n’a pas réussi à s’imposer en Bretagne. Avec seulement cinq matchs et un but (toutes compétitions confondues) dans les jambes, Djilobodji n’a pas vraiment convaincu les dirigeants bretons à le prolonger. Cet été, l’ancien joueur de Chelsea qui est actuellement évalué à 2.5 millions d’euros, devrait activer ses contacts en Angleterre et en France pour retrouver de la compétition avant le début de la nouvelle saison.

Lorsqu’il quittait le SCO d’Angers au mois de juillet 2017 pour rejoindre Birmingham City, Cheikh Ndoye était promis à une carrière plus haute. Pourtant, il ne parviendra pas à s’imposer réellement en Championship. Lors de l’été 2018, Cheikh Ndoye effectue son retour chez les Angevins en prêt. Alors que son contrat devait prendre fin en juin 2019, le milieu de terrain sénégalais de 33 ans se retrouve à ce jour libre de tout contrat puisque Birmingham avait décidé de ne pas retenir son milieu de terrain. Reste à savoir si Cheikh Ndoye fera parlé son rôle dans le vestiaire angevin pour s’offrir un nouveau contrat. Au jour d’aujourd’hui, la valeur marchande du footballeur trentenaire est égale à 2 millions d’euros, une aubaine pour les clubs au vu de l’engagement et de l’expérience de Ndoye.

Un des grands bonhommes de la grosse saison du FC Metz, champion de Ligue 2, Opa Nguette (25 ans) a joué pourtant toute la saison sans vraiment être à l’aise au niveau contractuel. Son contrat ayant expiré le 30 juin dernier, l’international sénégalais mais absent à la CAN 2019 avec la sélection nationale du Sénégal se retrouve désormais sans club. Toutefois l’ancien joueur de Valenciennes ne manque pas de contacts et suscite de réels intérêts actuellement dans le mercato estival. Une situation qui devrait rassurer le champion de Ligue2 2019. Celui qui a joué 36 matchs toutes compétitions confondues et lors de la défunte saison possède une valeur marchande de 2 millions d’euros et à un tel prix, il devrait trouver preneur bientôt.

Le Stade Malherbe de Caen a officialisé le départ de Pape Sané d’un commun accord, il y’a quelques jours. L’attaquant sénégalais était encore sous contrat jusqu’en juin 2020 avec la formation normande. Depuis sa venue durant l’été 2016, le footballeur de 27 ans aura disputé quinze matches, pour un but. Évalué à hauteur de 50 mille euros, Sané ne devrait pas tarder à trouver un club puisqu’il déjà connu des écuries de la Ligue 2 et pourrait être tenté par une nouvelle aventure.

Modou Diagne aussi du côté de Nancy connaît la même situation contractuelle en ce mois de juillet. A 25 ans, le défenseur sénégalais est arrivé au terme de son contrat avec le club Lorrain et n’a toujours pas trouvé preneur malgré une valeur marchande plus que abordable (800 mille euros).

wiwsport.com