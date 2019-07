En regroupement depuis le 27 juin, les Lionnes ont bouclé hier vendredi leur 16ème séance d’entraînement. Elles quittent Dakar ce samedi à 17h pour la Chine.

« On vient de boucler notre 16ème séance d’entraînement, et je suis assez satisfait de l’engagement des joueuses. Aujourd’hui on a atteint un niveau d’engagement assez élevé et j’espère que cela va continuer jusqu’à la fin », nous apprend Record.

Les Lionnes vont poursuivre leur préparation en Chine du 13 au 22 juillet. Elles vont disputer trois matchs amicaux contre les Chinoises (17-21 juillet à Xian, Wuhan et Guangzhou). Pour ce voyage, Cheikh Sarr a simplement pris 16 joueuses sur les 19 présentes. « On a eu 24 joueuses au départ, là nous en sommes à 19. Mais, on ira en Chine avec un groupe de seize, les trois autres resteront à Dakar jusqu’au retour. En Chine, on va mettre en place d’autres éléments du jeu, pour affronter la Chine avec des objectifs qui sont purement de performance », affirme Cheikh Sarr, sélectionneur des Lionnes du Sénégal.

Les trois Lionnes qui seront laissées à Dakar sont Warkha Mboup, Lolly Ndiaye et Thiama Kamara. Toutefois, il est précisé que ces trois joueuses restent dans le groupe des 19 présélectionnées, et retrouveront les autres dans la dernière phase de préparation à Dakar.

Record