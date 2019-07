Alors que le PSG a relancé la piste menant à Idrissa Guèye, Everton pourrait faire traîner ce dossier en espérant que le prix du milieu de terrain flambe.

En quête de renforts dans l’entrejeu, le Paris Saint-Germain a réactivé la piste menant à Idrissa Gueye, déjà très chaude cet hiver. Le club de la capitale est en effet toujours intéressé par l’international sénégalais, mais Everton se montre gourmand et attend entre 30 et 35M€ pour lâcher son joueur, très important pour les Toffees . Et encore, son prix pourrait flamber.

Le prix de Gueye plus élevé après la CAN ?

En effet, comme l’explique Foot Mercato , si le Sénégal venait à remporter la CAN, les enchères pourraient grimper pour Idrissa Guèye qui est un des cadres de sa sélection. Excellent, l’ancien Lillois est l’un des principaux artisans du parcours des Lions de la Teranga qui affronteront la Tunisie en demi-finale. Par conséquent, Everton a tout intérêt à attendre encore un peu avant de trancher définitivement pour son joueur.

Une chose sûre, rien ne se débloquera tant que la CAN ne sera pas terminée.

10 Sport