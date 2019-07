A la veille du départ en Chine, le sélectionneur des lionnes du Sénégal s’est exprimé avec nos confrères de BasketSenegal sur la préparation de l’équipe et les objectifs fixées au Tournoi auquel les lionnes vont prendre part :

« On vient de boucler notre 16e séance d’entrainement, et je suis assez satisfait de l’engagement des joueuses. Aujourd’hui on a atteint un niveau d’engagement assez élevé et j’espère que cela va continuer jusqu’à la fin », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « On a eu 24 joueuses au départ, là nous en sommes à 19. Mais on ira en Chine avec un groupe de seize, les trois autres resteront à Dakar jusqu’au retour. Là bas, on va mettre en place d’autres éléments du jeu, pour affronter la Chine avec des objectifs qui sont purement de performance. »

