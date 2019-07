L’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (Var) sera présente dès le match Sénégal-Bénin tout à l’heure en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019.

Le comité d’organisation est en pleine installation au stade 30 juin de Caire nous informe afriquesports.

« C’est une mesure de prudence. Quand vous voyez les différents pays qui utilisent la VAR, ils ne se précipitent pas d’aller dès le début. C’est une technologie que beaucoup de gens n’utilisent totalement pas encore. Au début c’était prévu pour les demi-finales mais nous avons exigé qu’il faut aller un peu plus en avant », rappelle Hamad Hamad, Président de la CAF.

L’Assistance vidéo à l’arbitrage n’est pas très aimé en Afrique. Plusieurs équipes l’ayant découvert lors de la coupe du monde 2018 se sont senties lésées par ce système. Salif Sané, en conférence de presse avant match n’a pas caché son manque d’enthousiasme pour le var: « Je ne suis pas trop fan, lâche le défenseur, en conférence de presse. Ça peut nous aider comme ça peut nous pénaliser. De toutes les façons, on n’a pas le choix. On va faire avec. Mais on ne va pas se fier à la VAR ».

wiwsport.com