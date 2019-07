Absent du carré d’As de la Coupe d’Afrique des Nations depuis la CAN 2006, le Sénégal vient d’arracher son ticket pour les demi-finales de cette édition Egypte 2019. Avec un peu de peine, les Lions ont triomphé devant les Écureuils (1-0) qui voient leur rêve prendre fin devant un des grands favoris de la compétition.

Les Lions ont dominé leur adversaire sans demi-mesure, du début à la fin mais sans grande réussite devant les buts. Manquant beaucoup d’occasions, les poulains d’Aliou Cissé ne vont réussir à trouver la marque qu’à la 68′ minute de jeu. Gana Guèye, grand bonhomme de l’entre-jeu des Lions a inscrit son quatrième but sous les couleurs de l’équipe nationale. Sans se montrer réellement dangereux, le Sénégal n’a pas vraiment hésité pour faire valoir ses ambitions de titre.

Le Sénégal aurait pu d’ailleurs corser l’addition sur les deux buts mais sur hors-jeu de Sadio Mané (53′ et 72′). Mais la grosse frayeur de la rencontre reste celle de la bourde du gardien de but des Lions, Alfred Gomis. Sur une passe de Sabaly, le portier Gomis a manqué de lucidité et failli faire rentrer la balle dans ses cages.









Après 13 ans de disette, les Lions devaient mettre fin à cette longue absence dans le dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations, après celle de 2006 en Egypte. Mais pour cette édition, le Sénégal n’avait pas une grande nation du football, et l’exercice n’était pas très compliqué à résoudre bien qu’ils n’aient pas eu de défaite jusqu’à cet après-midi. Les Écureuils intrus de ces 1/4 de finale, se dressaient en véritables outsiders devant les Lions. Mais grâce à une sérénité sans faille et une maturité de jeu au point, Aliou Cissé et ses hommes ont balayé facilement leurs obstacles pour atteindre leur premier objectif: la demi-finale de CAN.

wiwsport.com