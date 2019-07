En plus d’une qualification pour le carré d’as, les lions vont aussi empocher une somme s’ils arrivaient à se qualifier pour les demi-finales.

Pour motiver les lions à accéder au carré d’as de la coupe d’Afrique des nations, une prime de qualification de 6 millions leur est promise nous informe le quotidien Stades. Les 23 joueurs ont déjà encaissé 9 millions soit 4 millions pour leur qualification en 8e de finale et 5 millions pour s’être hissé en quarts.

Une victoire aujourd’hui face au Bénin (16h) qualifierait le Sénégal en demi-finale. Une étape qu’elle n’a pas réussi à atteindre depuis 13 ans. La dernière remonte à la can 2006 et le Sénégal était éliminé de la course au titre par l’Egypte (2-1).

wiwsport.com