Ismaïla Sarr est de loin l’actif à la plus grosse valeur marchande dans l’effectif de Rennes (entre 30 et 40 millions d’euros).

Au sortir de sa meilleure saison en carrière (13 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues), l’ailier international sénégalais (21 ans, 21 sélections) pourrait quitter le club breton cet été et est courtisé notamment par Watford. A condition qu’une offre à hauteur des attentes des dirigeants rennais leur parviennent dans les prochaines semaines.

« On doit anticiper d’éventuelles sorties, il y a des joueurs pour lesquels on accepterait une éventuelle sortie, d’autres non parce qu’on ne veut pas non plus que l’effectif soit totalement bouleversé. On est prêt pour toutes les hypothèses.

« Avec Ismaïla Sarr, il y avait une espèce de « gentlemen agreement » mais il faut que les conditions soient réunies, elles ne le sont pas aujourd’hui. Il est toujours un joueur du Stade Rennais et on serait ravis qu’il soit toujours avec nous la saison prochaine. Je n’aime pas parler de bon de sortie, mais il y a eu une discussion avec lui et très clairement, s’il y a un tarif qui nous est proposé, on sera en capacité d’accepter », a assuré Olivier Létang mardi lors de la présentation de Flavien Tait à la presse.

