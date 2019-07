L’international sénégalais de Bourges, Ibrahima Sory Keïta vient de s’engager avec le Stade Olympique Choletais, a appris Wiwsport.com au près de son agent. Le joueur a signé un contrat de 2 ans plus une année en option.

Auteur d’une excellente saison où il a inscrit 27 buts en championnat avec Bourges et 52 buts toutes compétitions confondues, Sory Keïta a signé pour 2 ans + une année en option à Cholet le SOC, nous révèle en exclusivité son agent.

International sénégalais et ancien joueur de la Douane, Ibrahima est ancien meilleur joueur du championnat sénégalais et meilleur buteur des jeux africains de 2015. Selon son agent, il y’avait d’autres clubs de ligue 2 comme Niort qui le voulaient ou encore Boulogne Sur Mer et même Fleury entraîné par Nicolas Dupuis.

wiwsport.com