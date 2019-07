Présent en Egypte avec l’équipe nationale du Sénégal, le ministre des Sports, Matar Bâ a transmis aux Lions le message du Président de la République au sortir de la victoire face au Bénin en 1/4 de finale ce mercredi, a appris Wiwsport.com.

Premier supporter de l’équipe nationale du Sénégal, le Président Macky Sall ne rate pas de féliciter et d’encourager les Lions à chaque fin de match de cette Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019. Cette fois, c’est son ministre des Sports, Matar Bâ qui a transmis son message aux Lions. « Le président Macky Sall nous a envoyés un message à la fin du match. Cela montre qu’il suit pas à pas les performances des Lions. Il a adressé un message de félicitation et d’encouragement à l’équipe, aux dirigeants et au peuple d’une manière générale. Il leur demande de continuer sur cette lancée pour qu’il puisse venir suivre la finale. Cela veut dire qu’on doit mettre plus de rigueur, de sérieux et de concentration sur le prochain match pour aller au bout de cette mission« , rapporte Matar Bâ au nom du Président Macky Sall.

S’exprimant sur l’élan de solidarité qui existe derrière la Tanière, Matar Bâ a magnifié l’attitude du peuple sénégalais sans oublier de le remercier et de prier pour les prochaines sorties des Lions. « On profite de cette occasion pour remercier tout le peuple. Les Sénégalais ont fait bloc autour de leur équipe avec des prières et des messages. On rend grâce à Dieu et on prie pour qu’il nous donne la force de continuer. Je suis très ambitieux pour mon pays. On s’était arrêté en quart de finale en 2017. Cette année, on passe en demi-finale et on croit fermement en une qualification en finale. Les joueurs n’ont pas besoin de discours de motivation. Ils sont motivés et prêts à remporter ce trophée« , termine le ministre des Sports.

