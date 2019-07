Sur les 3 athlètes sénégalais engagés, seul Cheikh Tidiane Touré va disputer la finale. Frederic Mendy et Nafy Mané se sont arrêtés en demi-finale qui a eu lieu hier.

Cheikh Tidiane Touré va disputer aujourd’hui la finale du 400m. Le sprinteur sénégalais s’est qualifié hier pour la finale des jeux universitaires avec un chrono de 46”31. Il bat ainsi son précédent record établi hier lors des séries nous informe la page Athlétisme Sénégal.

Il sera le seul athlète sénégalais en lice pour la finale. En effet, Frederic Mendy n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 400m des jeux universitaires. Il a terminé 5e de sa demi-finale, son temps de 47 »16 n’a pas été suffisant pour se placer dans les huit meilleurs athlètes.

Nafy Mané, autre sénégalaise engagé en demi-finale sur les 400m féminines s’est arrêtée également en demi-finale après avoir terminé 7e de sa série avec un chrono de 55“24.

La 30ème Universiade d’été se déroule à Naples (Italie), du 3 au 14 juillet. Elle réunira plus de 8 000 athlètes et 130 pays, soit la plus grande compétition multisports au monde après les Jeux Olympiques.

