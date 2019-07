L’équipe nationale du Sénégal a décroché son ticket pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, après 13 ans d’absence dans le carré d’As d’Afrique. Suite à ce succès, l’ancien homme fort et capitaine du Sénégal, El Hadji Diouf s’est exprimé au micro de Wiwsport.com. Selon lui, le Sénégal a souffert cet après-midi, mais a gagné.

« On va essayer de se reposer, d’emmagasiner beaucoup de fraîcheur et se préparer pour jouer les 1/2 finale« , a affirmé l’ancien international sénégalais au micro de Wiwsport.com. Interrogé sur les potentiels adversaires du Sénégal en demi-finale, El Hadji Diouf pense qu’il ne faudra pas calculer. « Il ne faudra pas calculer, que ça soit la Tunisie ou le Madagascar ou n’importe quelle équipe, il faudra être prêt et jouer, et surtout jouer à fond« , ajoute El Hadji Diouf.

Sur la prestation des Lions, El Hadji Diouf pense que le plus important c’est que le Sénégal a gagné. « Vous savez quand on arrive au stade des 1/4 ou 1/2 finale, il faut souffrir pour les gagner et aujourd’hui le Sénégal a souffert, mais le Sénégal a gagné…« , confie le double Ballon d’Or africain (2001 et 2002).

Grand fan de l’équipe nationale du Sénégal, El Hadji Diouf est actuellement en Egypte pour les besoins de la CAN. Il est membre des sept légendes du football africain, ambassadeurs de cette édition.

wiwsport.com