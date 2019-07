Ils l’ont fait ! Aliou Cissé et ses hommes ont atteint ce qu’ils avaient fixé comme leur premier objectif : atteindre dernier carré d’As. Ce mercredi face aux Écureuils du Bénin, les Lions du Sénégal ont assuré le nécessaire pour s’offrir le premier ticket des 1/2 finale de la CAN Egypte 2019.

La peur ne pouvait plus quitter les supporters sénégalais depuis le faux pas enregistré par les Lions face aux Fennecs d’Algérie. Du coup, chaque sortie du Sénégal ne pouvait inspirer la confiance totale chez les inconditionnels de la Tanière. Face à l’une des équipes surprises de cette édition, le Sénégal devait mettre fin à la longue absence à une demi-finale de CAN. Aliou Cissé l’avait dit avant le début de la compétition, lui et ses hommes essayeront d’abord de franchir le cap des 1/4 de finale avant de prétendre au titre.

Dès l’entame du match, les Lions ont imposé leur rythme à l’adversaire, mais la première occasion de la rencontre a été au profit des Béninois en la personne de Mickael Poté. Sur des phases de jeu propres, les Sénégalais avaient réussi à percer le mur béninois mais Sabaly se trompe de décision et rate son centre en retrait. Ensuite, sur une pénétration de Henri Saivet, Mbaye Niang puis Baldé ratent leurs tirs sur cette action. Si les Lions ont dominé durant toute la première période, ils ne vont pas vraiment réussir à concrétiser le danger dans la surface des Écureuils. Les deux équipes vont se séparer sur un score nul et vierge.

Aliou Cissé n’a pas voulu apporter des changements dans son dispositif victorieux face à l’Ouganda. Seule différence, le sélectionneur des Lions suite au forfait de Sarr, a choisi Diao Baldé Keïta pour le suppléer au Rennais. Auteur d’une très belle prestation lors du huitième de finale face aux Crânes, le trio du milieu a été récompensé par Cissé. D’ailleurs, le trio Gana-PAN-Saivet a encore livré un gros match cet après-midi. Ils ont largement pris à leur compte le jeu du milieu de terrain pour éclipser le phénoménal Stéphane Sessegnon et sa bande. Sur l’unique but du match, l’éclat de génie est venu de Gana Guèye qui a combiné avec Sadio Mané pour trouver le chemin des filets.

Avec l’absence de Ismaïla Sarr, il faut souligner le non-match de Diao Baldé Keïta qui aura été le vrai flop de la rencontre côté Sénégal. Le joueur de l’As Monaco a été transparent tout le temps qu’il a passé sur la pelouse. A l’image de Mbaye Niang qui n’a jusque là pas réussi rien de ce qu’il tente. D’ailleurs, Cissé l’a sorti plus tôt que d’habitude cet après-midi pour mettre Mbaye Diagne qui n’a pas non plus proposé quelque chose de séduisant. Le plus visible était par évidence Sadio Mané. Le numéro 10 des Lions a même inscrit deux buts refusés sur des positions de hors-jeu. Passeur décisif sur le but de Idrissa Gana Guèye, Mané a amélioré ses stats dans ce match en comptant trois réalisations et une passe décisive dans cette CAN 2019.

Tout en souffrance, les Lions ont ainsi pris le dessus sur les Béninois qui n’auront pas démérité dans cette compétition. En assurant l’essentiel, les hommes d’Aliou Cissé devront affronter en demi-finale le vainqueur du match Madagascar – Tunisie, ce sera le dimanche 14 juillet à 16H00 GMT.

L’Homme du match – Gana Guèye

Le milieu de terrain d’Everton a été à son niveau habituel dans cette rencontre. Repositionné comme relayeur par Cissé, Guèye a été présent tout au long du match, se montrant même plus offensif que d’habitude. Seul buteur de la rencontre, le numéro 5 des Lions a même été désigné homme du match par la rédaction de Wiwsport et par la CAF. C’est la deuxième fois dans cette CAN que Gana Guèye est homme du match après la distinction face à l’Ouganda.

Les notes du match des Lions du Sénégal face au Bénin

Gomis 4

Koulibaly 6

Kouyaté 6

Sabaly 6

Gassama 5

Guèye 7

Badou 6

Saivet 6

Niang 4

Baldé 3

Mané 6.5

