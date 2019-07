Le Sénégal vient de se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe d’Afrique des nations en Egypte. Les lions ont battu le Bénin et c’est Gana Gueye qui inscrit le but de la victoire.

Le sélectionneur des lions ne sous-estime toujours pas aucune équipe dans cette compétition. Aliou Cissé explique en conférence de presse d’après match qu’ils vont préparer les demi-finale avec beaucoup d’humilité.

« Toutes les équipes sont bonnes. On connaît Madagascar pour l’avoir rencontré à plusieurs reprises. Quant à la Tunisie, elle a une bonne équipe avec beaucoup d’individualités. Donc, on ne sous-estime personne. Il faut bien se préparer pour jouer ces demi-finales. On espère jouer la grande finale », a déclaré Aliou en conférence de presse d’après match.

Le technicien sénégalais salue le mental de ses joueurs. Au micro de wiwsport.com, il avance que ses poulains n’ont pas lâché malgré un match très compliqué face à une équipe béninoise très solide derrière.

« Nous avions la possibilité de marquer, mais c’était très difficile. Le Bénin est difficile à marquer et à manœuvrer. Donc, on s’attendait à un match compliqué. On a réussi à marquer ce but. Je salue le bon mental de mes joueurs qui n’ont rien lâché. Ils ont continué à jouer malgré tout. Le Bénin est compact et maîtrise ce qu’il fait. Mais, les consignes ont été respectées », a-t-il conclu.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)