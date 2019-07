Il a participé à la victoire du Sénégal ce soir en quart de finale de la coupe d’Afrique des nations face au Bénin. Henri Saivet joue un rôle important dans l’entre jeu de cette équipe sénégalaise.

Le Sénégal vient de battre le Bénin et se qualifier en demi-finale de la coupe d’Afrique des Nations. Les lions ont su démystifié le mythe béninois. Selon Henri Saivet, le Sénégal s’est concentré durant toute la rencontre pour pouvoir dominé cette équipe béninoise.

« C’est une équipe qui n’a pas perdu contre le Cameroun et le Ghana. Elle a éliminé le Maroc, au tour précédent. On savait donc que ça allait être compliqué.On n’était pas affolé, on avait une idée bien précise. Aujourd’hui, on est vraiment content du travail fourni. Le staff a vraiment bien travaillé pour mettre cette équipe en difficulté. On est très concentré. On va bien savourer et avancer ».

Henri explique au micro de wiwsport.com qu’ils veulent aller jusqu’au bout et que pour les demi-finales ils vont bien se préparer pour pouvoir l’aborder comme les autres matches. « C’est une demi-finale qui nous attend. Mais nous on a dit depuis le début qu’il faut se qualifier et travailler. On veut aller jusqu’au bout et il faudra battre toutes les équipes ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)