Le Sénégal décroche son ticket pour les demi-finales de la Can 2019. Vainqueur contre l’Ouganda en huitième de finale sur le score d’un but à zéro, Il refait la même chose, cet après-midi, face à une belle formation béninoise(1-0).

Sans Ismaila Sarr, blessé, les lions du Sénégal se sont présentés en 4-3-3 face à l’équipe de Bénin, avec Cheikhou Kouyaté préféré à Salif Sané en défense, le trio Saivet, Pape Alioune Ndiaye et Gana est reconduit au milieu de terrain. D’entrée, les lions ont privé les béninois de ballon et imposés un rythme soutenu. Le Sénégal auraient du mener au score avant la pause mais devant une défense très bien regroupée derrière , les coéquipiers de Sadio ont manqué lucidité devant les buts.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne change pas, les lions dominent largement et approchent de plus en plus les but. Toujours en manque d’idées dans le jeu, les sénégalais ont laissé le Bénin reprendre le dessus peu à peu. Seul Sabaly se démenait dans son couloir gauche. Les Lions ont même frisé la correctionnelle à la 66 e minute, lorsque, sur une de passe de Sabaly, le gardien de But fait une grosse bourde qui a failli être fatal aux Lions.

Sur un coup franc bien exécuté par Henry Saivet, une belle transmission de Koulibaly permet à Sadio Mané de trouver les filets malheureusement pour l’attaquant des Reds, son but a été annulé pour position d’hors jeu. Il fallait attendre à la 69′ pour assister à l’ouverture du score sur un servi de Sadio Mané Gana ouvre bien son pied et trompe le gardien (1-0).

Fait marquant : La grosse bourde d’Alfred Gomis

Le onze du Sénégal

Gomis – Gassama, Kouyaté, Koulibaly, Sabaly – Ndiaye, Gueye – Baldé Keita, Saivet, Mané – Niang.

Le onze du Bénin

Allagbé – Baraze, Adilehou, Adéoti, Verdon, Imorou – Poté, D’Almeida, Sessegnon, Soukou – Mounié.

