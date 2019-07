En conférence de presse d’après-match, Aliou Cissé a détaillé au micro de nos confrère eMedia comment ses choix de changer de tactique à la mi-temps ont été déterminant pour contourner le bloc très dense du Bénin.

Repositionnement de Gana Guèye et Henri Saivet, trop bas en première mi-temps, premières relances confiées à la défense centrale, Sabaly plus haut pour élargir la zone de jeu et le tour est joué.

