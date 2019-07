Comme certains anciens joueurs de la génération 2002, Alassane Ndour est Caire pour suivre la coupe d’Afrique des Nations 2019. La rédaction de wiwsport.com est allée à sa rencontre pour discuter avec lui sur plusieurs sujets concernant cette compétition et l’équipe nationale du Sénégal.

L’ancien joueur de l’équipe nationale du Sénégal est revenu dans cet entretien accordé à wiwsport.com sur l’organisation de la coupe d’Afrique des Nations. Alassane Ndour a aussi analysé les trois matches de poule du Sénégal mais aussi la victoire des lions face à l’Ouganda.

Le Sénégal joue un match important ce mercredi face au Bénin. Les lions se qualifieront directement en demi-finale en cas de victoire. Une rencontre difficile selon beaucoup d’observateurs. Le Bénin qui a éliminé le Maroc en 8e n’a pas encore enregistré de défaite dans ce tournoi.

Alassane Ndour a donné quelques conseils aux lions par rapport à cette rencontre. L’ancien poulain de Metsu estime que le Bénin joue en 4-5-1 et qu’il est difficile de déstabiliser ce système avec des joueurs costauds.

« Le Bénin joue en 4-5-1, un système qui crée beaucoup d’ennuis aux entraîneurs dans cette compétition. D’ailleurs quand je discutais avec le sélectionneur de l’Ouganda. Il m’a dit que c’est un système très difficile à contrer parce qu’ils sont costauds et peuvent défendre. Mais ils ne peuvent pas défendre durant tout le match. En un moment donné on est fatigué. Quand tu es fatigué tu laisses des espaces qui sont utilisés par l’adversaire. Je demande aux lions de rester concentrer, d’être patients. Même s’ils ne marquent pas en première période, il faut rester patient et chercher le but tout en préservant nos buts derrière », confie Alassane Ndour.

Le Sénégal jouera demain au stade 30 juin du Caire. Une rencontre qui sera très attendue. L’équipe sénégalaise fait partie des favoris de cette compétition.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)