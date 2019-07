L’équipe nationale du Sénégal compte quelques blessés à quelques heures de la rencontre face au Bénin en quart de finale de cette coupe d’Afrique des nations qui se joue en Egypte.

Comme l’avait annoncé hier wiwsport.com, Alfred Ndiaye, Ismaila Sarr et Krépin Diatta sont très incertains par rapport à cette rencontre. Les trois joueurs n’étaient d’ailleurs pas présents au terrain annexe du 30 juin lors de la séance d’entrainement d’hier.

En conférence de presse d’avant match, Aliou Cissé est revenu sur cette cascade de blessures dans la tanière et confirme le forfait d’Alfred Ndiaye pour ce match face au Bénin. Il espère récupérer les deux autres joueurs cet après-midi.

« On a pas été épargné par les blessures dans cette CAN. Edouard, Alfred, Krépin, Ismaila sarr s’est absenté en un moment donné. krépin Diatta a des maux de ventre. Alfred Ndiaye est forfait pour cette rencontre face au Bénin. On fera le point tout à l’heure avec le staff médical. Ismaila Sarr et Krépin Diatta sont incertains pour ce match aussi mais on espère les récupérer ce soir à l’entrainement », affirme Aliou Cissé.

L’équipe du Sénégal va s’entrainée ce mardi après-midi au terrain annexe du 30 juin. Les lions vont jouer un match décisif ce mercredi contre le Bénin qui a éliminé le Maroc en 8e de finale.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)