Deux joueurs sont actuellement présents à l’infirmerie de l’équipe nationale du Sénégal à la veille de la rencontre face au Bénin. Il s’agit d’Ismaila Sarr et d’Alfred Ndiaye.

Le Sénégal affronte le Bénin en quart de finale de la coupe d’Afrique des Nations ce mercredi. Deux poulains d’Aliou Cissé sont pour le moment à l’infirmerie. Alfred Ndiaye est forfait pour cette rencontre à cause de sa blessure au genou.

Le médecin des lions Dr Abdourahmane Fédior a fait le point au micro de wiwsport.com sur les joueurs blessés de cette équipe nationale du Sénégal. Il a parlé de la blessure d’Alfred Ndiaye. Mais aussi du cas d’Ismaila Sarr qui inquiète depuis quelques jours. L’attaquant de Rennes incertain pour le match de demain s’est entraîné en salle cet après-midi.

« Au niveau de l’infirmerie il y’a Ismaila Sarr qui a un problème au niveau de sa cuisse gauche et Alfred Ndiaye au niveau de son genou. Ismaila on a préféré le maintenir en salle pour qu’il continue les exercices au lieu de venir ici pour faire l’entrainement comme les autres parce qu’il fait un peu chaud dehors. Et comme ce qu’il devait faire sur le terrain il pouvait le faire en salle c’est pour cela qu’on l’a laissé sur place. Là je ne peux pas avancer par rapport au match de demain s’il jouera ou pas ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)