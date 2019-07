Blessé depuis le premier du Sénégal face à la Tanzanie, Salif Sané se dit prêt à rejoindre ses coéquipiers sur le terrain face au Bénin.

Salif Sané est sorti à la 20e minute de jeu face à la Tanzanie. Il était remplacé par Cheikhou Kouyaté. Le défenseur sénégalais s’était blessé à la cheville et n’a pas participé depuis lors aux matches de l’équipe nationale du Sénégal dans cette compétition.

Le médecin de l’équipe nationale Fédior avait annoncé au micro de wiwsport.com une indisponibilité de 10 à 15 jours. Le jeune frère de Lamine Sané a repris les entraînements et se dit prêt en conférence de presse d’avant match face ce mardi.

« J’ai eu une blessure qui m’a écarté et j’ai travaillé pour revenir. Je pense que je suis apte. Cela fait quelques jours que je suis à l’entrainement. Maintenant, je suis à la disposition du coach. C’est lui qui décide et tous les choix seront respectés », affirme Salif Sané au micro de wiwsport.com.

Le défenseur sénégalais avance et estime que son absence prouve que le coach détient des joeuurs interchangeables qui peuvent entrer sur le terrain et défendre leur pays.

« Cela prouve que le coach que tous les joueurs sont capables de jour dans cette équipe. Aujourd’hui tout le monde peut entrer sur le terrain et défendre les couleurs de la nation. Je suis sorti sur blessure, un autre joueur est venu me remplacer et cela prouve qu’il y’a pas de titulaires définitifs dans cette équipe »

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)