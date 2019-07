Le Sénégal et Bénin s’affrontent ce mercredi pour les quarts de finale de la coupe d’Afrique des Nations. Les deux équipes joueront un match décisif, à élimination direct.

En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur du Bénin est revenu sur la préparation et l’enjeu de ce match du Sénégal. Michel Dussuyer explique au micro de wiwsport.com que le Sénégal reste favori dans cette rencontre.

« On a gagné aucun match mais j’ai envie de dire aucun match perdu. Pour ce match contre le Maroc on a gagné. On sait que c’est un gros challenge, favori pour le titre, une grande équipe. On est dans notre posture, juste envie de faire un grand match »

Il avance et confie qu’ils s’attendent à un match tactique et physique face aux lions: « On s’attend à un match physique et tactique. Dans un match à élimination directe, les détails comptent. On a besoin d’être athlétique, généreux dans l’effort. C’est une équipe favori pour le titre. C’est une grande équipe. On a beaucoup de respect pour ce groupe, mais comme je dis cela ne veut pas dire qu’on les craint. Moi je dis que chaque match avec sa vérité. Je ne sais pas comment a été abordé, il y’avait beaucoup de rythme et d »intensité. Même si on a battu l’Algérie à Cotonou mais c’est derrière nous »

(Mohamed EL Amine Diop, envoyé spécial au Caire)