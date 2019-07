Kevin-Prince Boateng n’a toujours pas digéré de ne pas faire partie de la liste du Ghana pour la CAN édition 2019.

En effet, au terme de la rencontre opposant le la Tunisie et le Ghana, les des Black Stars Poussives, inconstantes et même incapables de gagner dans le temps réglementaire sont éliminés aux tirs au but (5 à 4) après prolongation (1-1), lundi soir.

Suite à cette élimination des Black Stars, Kevin Prince Boateng a réagi sur twitter. Le milieu de 32 ans a ainsi posté un message clair : « Pas de Prince, pas de fête. » Il faut dire que le frère de Jérôme Boateng a une dent contre le sélectionneur de l’équipe nationale du Ghana.

