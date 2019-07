Cité comme l’un des grands favoris de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal poursuit tranquillement son rêve de soulever enfin une coupe continentale ce mercredi soir face aux béninois, rencontre comptant les quarts de finale de cette compétition. Un match piège puisque la force de l’équipe adverse repose sur un bloc bien regroupé derrière qui résiste aux assauts des grands d’Afrique. Alors que tout n’est pas rose avec le Sénégal dans cette étape de la compétition. En neuf participations, les lions ont su franchir l’écueil des quarts de finale qu’à quatre reprises.

5 fois quart de finaliste

L’équipe nationale du Sénégal a été 9 fois en quart de finale d’une phase finale de la Can. Le Sénégal a organisé la Can en 1992 à Dakar et termine sa course dans cette étape cruciale. Les Lions de la Téranga, coachés à l’époque par Claude Leroy, avaient été éliminés par les lions Indomptables du Cameroun. Le Sénégal termine aussi en quart de finale de la CAN 1994, en 2000 et en 2004 et 2017.

Quatre Demi-Finales

En 1965, pour la première fois, le Sénégal dispute une phase finale de la Can. Apres leur entré en lice plutôt réussi devant le pays organisateur , la Tunisie (0-0), lions rugissent et atomisent l’Ethiopie en demi-finale ( 5-1) Cependant ils ne joueront pas la finale. Le pays organisateur et le Sénégal se retrouvent à égalité avec une victoire chacun face à l’Éthiopie (respectivement 4-0 et 5-1) et un nul 0-0 dans le match les opposant. Un tirage au sort à la pièce ou une décision de la CAF décide du sort de la Tunisie, qui se qualifie pour la finale de cette CAN. Le Sénégal perd la petite finale face à la Cote d’Ivoire et termine 4e de la compétition.

Les Lions vont retrouver les demi-finales lors de leur quatrième participation en phase finale de la Can. En 1990, le Sénégal termine deuxième du groupe. Il incline en demi-finale contre l’Algérie (1-2) puis en match de classement contre la Zambie (0-1).

2002, le Sénégal perd en finale de la Coupe d’Afrique face au Cameroun aux tirs au but 2-3 après 120 minutes de jeu soldées par un match nul vierge. Durant la compétition, Les Lions de la Téranga avaient battu l’Égypte (1-0), la Zambie (1-0), la Tunisie (0-0), la République démocratique du Congo en quart de finale (2-0) et le Nigeria en demi-finale (2-1 après prolongations). Ce résultat constitue la meilleure performance sénégalaise dans cette compétition.

En 2006, les Lions s’étaient qualifiés pour les demi-finales après avoir battu la Guinée par trois buts (Bouba Diop, Mamadou Niang, Henri Camara) à deux. L’équipe était sortie de la phase de poule à l’issue de matchs pas vraiment convaincants. Après avoir battu le Zimbabwe (23 janvier) par 2 buts à 0 (Henri Camara et Issa Ba), les Lions s’inclinent contre le Ghana (0 à 1) le 27 janvier. Le dernier match contre le Nigeria les voient vainqueurs à la 60e minute, mais ils s’inclinent finalement par 2 buts à 1. La qualification pour le quart de finale n’était acquise qu’à la différence de buts contre le Ghana et le Zimbabwe.

Participations à la CAN : L’édition 2019 correspond à la 15ème participation du Sénégal à la CAN.

Demi-finale- 4e place: 1965, 1990, 2006

Quarts de finale : 1992, 1994, 2000, 2004, 2017

Finale – vice-champion: 2002;

Premier tour : 1968, 1986, 2008, 2012, 2015;

2019 : …

