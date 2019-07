Le Sénégal fera face à l’équipe béninoise de Sessègnon ce mercredi pour le compte des quarts de finale de cette coupe d’Afrique des nations.

Les lions joueront un match décisif avec cette équipe qui vient d’éliminer le Maroc en 8e de finale il y’a quelques jours. En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur du Sénégal est revenu au micro de wiwsport.com sur les forces de cette équipe.

« Rien ne sera facile.Ce sera un match difficile, dans la mesure où c’est un quart de finale. Les meilleures équipes sont là, donc on peut s’attendre à un match piège. On n’aura pas une promenade de santé », a-t-il déclaré.

Aliou estime que « le Bénin a une bonne équipe, organisée et ils ont Sessègnon qui est un leader, un joueur de qualités. Donc, le Bénin a beaucoup progressé et s’est s’est forgé un mental fort ». Il confie que le Sénégal ne sous estime aucune équipe dans cette compétition et que minimiser le Bénin serait une bêtise de la part de ses joueurs.

« On ne sous-estime personne. On n’a pas le droit de sous-estimer personne. Si le Sénégal est favori, il faudra le montrer sur le terrain. Car, il n’y a pas de petites équipes. Il faudra prendre les matches au sérieux. Sous estimer le Bénin serait la plus grosse bêtise. Dans le football de haut niveau l’humilité est très important. J’appelle les joueurs à plus d’humilité comme le fait notre fédération, le staff ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)