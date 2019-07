L’anticipation est devenue une valeur non négligeable dans le football de haut niveau où chaque détail compte. Le staff technique de l’Equipe nationale du Sénégal l’a bien compris qu’à 48 heures de son quart de finale qui l’attend contre le Bénin, ce mercredi 10 juillet 2019 au stade du 30 juin du Caire, il se projette déjà sur la préparation d’une éventuelle demi-finale de cette CAN 2019.

Le Directeur technique national, Mayacine Mar, et l’entraîneur des U 20, Youssouf Dabo, venu renforcer le staff d’Aliou Cissé ont ainsi effectué un déplacement de plus de 200 kilomètres et quelques trois heures de route pour superviser le match qui opposait Madagascar à la RD Congo. C’est d’ailleurs ce qui explique leur absence de la séance d’entraînement d’hier des Lions, au Caire. Les deux techniciens ont sans doute pu mesurer les pas de géant réalisés par une équipe malgache que le Sénégal connait bien pour l’avoir affrontée quatre fois en moins de quatre ans, pour deux victoires et deux matchs en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, puis en éliminatoires de la présente CAN.

Mar et Dabo ont pris plusieurs notes qu’il vont sans doute transmettre à Aliou Cissé pour préparer ses prochaines sorties, face au Bénin, en quart de finale de la compétition. Il pourrait en être de même pour le match qui opposera, ce lundi à Ismailia, la Tunisie d’un certain Alain Giresse, qui fera face au Ghana (coup d’envoi 19 heure GMT). Ces équipes (Madagascar, déjà qualifié et le vainqueur de Ghana – Tunisi) sont, en effet, celles que le Sénégal pourrait croiser en cas de qualification dans le dernier carré.

Source: Emedia