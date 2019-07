Selon des sources françaises, le club de Cardiff tient beaucoup à l’attaquant international sénégalais de Bristol City, Famara Diédhiou.

Des rumeurs liant l’attaquant à un mouvement sur le pont Severn sont apparues plus tôt cette semaine grâce à un reportage de Get French Football, qui reliait également West Brom et Huddersfield Town avec un mouvement pouvant valoir entre 8 et 10 millions de livres.

Le rapport a même laissé entendre que les Bluebirds étaient « activement engagés dans des discussions » sur une tentative de signer le joueur âgé de 26 ans, bien que des sources proches du joueur en Angleterre aient vite fait de minimiser leurs suggestions de retrait.

Cependant, notre site jumeau, Bristol Live, a depuis brossé un tableau beaucoup plus confus quant à l’avenir de l’attaquant. Diédhiou a des représentants en France et en Angleterre et il est entendu que ce sont les premiers qui ont crédité un intérêt pour Cardiff.

S’il est vrai que les négociations officielles n’ont pas encore eu lieu, les représentants du joueur sont convaincus qu’il restera sous le radar des Bluebirds cet été. Le patron, Neil Warnock, souhaite ajouter un attaquant à son équipe avant la nouvelle saison.

À l’heure actuelle, Cardiff ne semble pas être sur le point de faire d’autres percées sur le marché, ayant déjà réuni Will Vaulks, Curtis Nelson, Joe Day et Aaron Bolger. On ignore si le joueur lui-même souhaiterait se rendre dans le sud du pays de Galles, des sources de ce côté-ci de la Manche voulant bien insister sur le fait qu’il est heureux de rester avec les Robins.

Si Cardiff décidait de s’engager, Diédhiou deviendrait le troisième joueur en autant d’été à avoir échangé Bristol contre la capitale galloise et le verrait se mettre en contact avec Lee Tomlin et Bobby Reid.

Le record récent de Diédhiou de 13 buts en 41 matches aurait été présenté par des représentants comme preuve qu’il peut réussir dans le championnat, bien qu’il soit désireux de jouer éventuellement en Premier League.

