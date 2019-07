L’équipe nationale du Sénégal a fait appel à un troisième gardien de but pour les séances d’entraînements avec l’absence d’Edouard Mendy.

Ce lundi, nous avons remarqué la présence d’un nouveau gardien de but dans le groupe des lions. Le Sénégal prépare un match capital, les quarts de finale de cette coupe d’Afrique des Nations face au Bénin mercredi prochain.

Edouard Mendy était forfait lors de la rencontre face au Kenya, match comptant pour la troisième journée de la poule C. C’était à l’échauffement que le gardien de but sénégalais s’est blessé et est évacué en France pour une opération.

Alfred Gomis l’a remplacé durant cette rencontre et lors des 8es de finale face à l’Ouganda au stade International du Caire. Par contre pour les séances d’entrainement, l’équipe a parfois besoin de trois gardien pour bien faire les ateliers.

Ils ont donc fait appel à un gardien de but qui évolue avec l’équipe militaire du Caire. Selon nos informations, cette équipe s’entraîne dans ce camp du stade 30 juin du Caire. Le Sénégal s’est donc entraîné avec trois gardiens ce lundi au terrain annexe.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)