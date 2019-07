Pape Sané quitte le SM Caen et restera comme un gros raté dans le recrutement du club ces dernières années. Lundi après-midi, le Stade Malherbe a annoncé une séparation d’un commun accord avec l’attaquant, à qui il restait un an de contrat. Arrivé de Bourg-en-Bresse en 2016, le Sénégalais de 27 ans aura inscrit un petit but en Ligue 1 lors de sa première saison dans le Calvados (15 apparitions en 2016-2017), avant d’être prêté deux saisons de suite en Ligue 2, à Auxerre (6 buts en 24 matches dont 8 titularisations) puis à Nancy (1 but en 9 matches dont 7 titularisations), championnat où il n’a pas non plus réussi à s’imposer, lit-on sur Ouest France.