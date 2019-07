L’histoire du football Sénégalais avec la coupe d’Afrique des Nations a commencé en 1965 en Tunisie. Depuis lors avec un sentiment de frustration et de dépit, l’équipe Nationale de football rentrait toujours au bercail, tumultueusement, après des prestations en deçà des attentes légitimes du peuple Sénégalais.

L’édition 2019 qui se déroule présentement en Egypte devrait être la consécration tant attendue et désirée par toute une nation. Aujourd’hui le football participe à la notoriété d’un pays, les performances enregistrées sont souvent assimilées aux vertus du peuple. Les résultats des compétitions entre les Nations revêtant pour les peuples une signification profonde, attestant de l’Universalité du football, devenu une « Religion ». Pour dire que notre jour de gloire est arrivé à maturité si nous ne doutions pas un instant que nous possédons la meilleure équipe africaine de football (classement FIFA et avis des spécialistes).

La rencontre contre le Bénin, avec les autres qui vont s’en suivre normalement jusqu’à la victoire finale ne doivent en aucun cas, dans l’humilité, nous distraire de notre volonté manifeste et conquérante d’atteindre notre objectif final, devenu une « Exigence Nationale ». Le moment est venu d’agir avec impétuosité, abnégation et détermination pour « Arracher » le trophée continental. Ne pas le faire, la désillusion en serait le résultat et l’histoire retiendra un immense gâchis.

En conquérants intrépides, nos footballeurs, dés le début de la rencontre contre le Bénin devrait manifester clairement leur supériorité en scorant le plus rapidement possible pour dérouler notre ambition. Ne soyons pas envahis par un sentiment de doute et marchons résolument sur nos adversaires en leur ôtant toute confiance à travers une âpre résistance dans un jeu athlétique et engagé qu’ils voudront nous imposer.

Notre staff technique, dans ses profondes convictions et certitudes de jeu, doit imposer avec pédagogie à nos footballeurs le respect des consignes dans une discipline collective avec toute la rigueur tactique qui sied. Les exigences du football moderne et de haut niveau demandent une vigilance constante dans l’application des fondamentaux d’un sport collectif. Soyons Conquérants et ne bridons pas le Pur-sang. Ça Kanam !

wiwsport.com (Par Babacar Louis Camara, ancien capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal)