L’ancien gardien des Lions, Cheikh Seck, a loué l’état d’esprit d’Alfred Gomis qui est passé du statut de remplaçant à celui de numéro 1 dans les buts sénégalais en sortant ‘’deux grosses performances’’ lors de ses deux premières sorties à la CAN.

« Je peux vous dire que c’est loin d’être évident pour n’importe quel joueur notamment pour un gardien de but de passer de statut de remplaçant à celui de titulaire en seulement 10 minutes », a dit l’ancien gardien international.

Edouard Mendy, titularisé dans les buts, a été remplacé par son coéquipier après s’être blessé au doigt lors de l’échauffement avant la rencontre contre le Kenya au premier tour. Le portier de Reims (élite française) a d’ailleurs été obligé d’écourter sa présence à la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet) pour se rendre en France pour des soins.

Parlant du gardien remplaçant, Cheikh Seck a estimé qu’il faut avoir « un état d’esprit irréprochable et être impliqué dans le projet à 100 pour cent pour sortir cette performance. Il aurait pu se laisser aller et dire que de toute façon le titulaire va assurer », a commenté le vice-président chargé des compétitions internationales et des équipes nationales à la Fédération sénégalaise de football (FSF).

« Alfred Gomis a donné une belle leçon d’humilité à tout le monde et surtout à tous ceux qui n’ont pas encore réussi à entrer en cours de jeu », a-t-il dit estimant que cet état d’esprit doit être la marque de fabrique de tous les footballeurs sélectionnés en équipe nationale.

