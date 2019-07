En effet d’après la presse belge, le technicien belge compte pas garder le défenseur sénégalais dans son effectif. L’ancien joueur de Manchester City aurait décidé de réduire son groupe pour la suite de la préparation afin de mettre en place son système de jeu dans les meilleures conditions. Plusieurs jeunes vont donc retourner chez les U21 mais aussi des joueurs sur lesquels le Diable Rouge ne compte plus.

Ce qui serait le cas de Kara Mbodji et d’Adrien Trebel, comme le rapporte Het Nieuwsblad. Les Mauves ne comptent plus sur les deux joueurs et espèrent s’en débarrasser au plus vite sous forme d’un transfert définitif.