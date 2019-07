Le défenseur central international sénégalais, Christophe Diédhiou vient de s’engager avec le FC Sochaux d’Omar Daf, en provenance du Royal Excel Mouscron. Le natif de Rufisque a signé un contrat de deux ans avec le FCSM après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, a appris Wiwsport.com via le site officiel du club.

Originaire de Rufisque (au Sénégal, comme un certain Guirane N’Daw), Christophe Diédhiou n’est pas dans un territoire inconnu. Arrivé en France en 2009, il se révèle avec le SAS Épinal et s’engage avec l’US Créteil Lusitanos en 2012.

Avec Épinal, le défenseur de 31 ans accroche dès sa première année un titre de champion de National. Il fréquente dès lors la Ligue 2 (90 matches et 4 buts) durant trois saisons tout en devenant International sénégalais en mai 2014.

À l’été 2016, le longiligne défenseur central (1m91 pour 76 kg) a poursuivi sa carrière en Domino’s Ligue 2 avec le Gazélec FC Ajaccio avant de rejoindre un an plus tard la Belgique et le Royal Excel Mouscron avec qui il a évolué dans l’élite ces deux dernières saisons.

