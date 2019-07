Hier, à l’arène nationale, Soundiata a remporté le duel, qui l’opposait à Aliou Mané. Une défaite qui enfonce ce dernier puisque ça fait onze ans qu’il n’a pas enregistré la moindre victoire.

Le mauvais sort est en train de s’acharner sur l’ancien poulain de Tyson. Il est en train de battre tous les records d’un lutteur qui n’arrive plus à gagner. Cela fait onze qu’il n’arrive plus à battre un lutteur. Sa dernière victoire remonte au 5 avril 2008 contre Mansour Diop 2 depuis, c’est le désert total. Et pour un lutteur qui collectionne les défaites, le cas d’Aliou Mané devient critique.

Sénégal7