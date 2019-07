Il était présent à la séance d’entrainement de ce dimanche au stade 30 juin du Caire. Les lions se sont reposés ce samedi suite à leur victoire face à l’Ouganda en 8e de finale de cette coupe d’Afrique des Nations.

Pape Abou Cissé a réagi au micro wiwsport.com sur sa non titularisation dans cette coupe d’Afrique, et sur le prochain match du Sénégal face au Bénin en quart de finale. Les lions joueront ce mercredi un match décisif, une rencontre à élimination directe.

Repos samedi…

Cela nous a fait du bien d’avoir un jour de repos surtout avec l’enchaînement des matches. On est des athlètes et on a fait une petite séance pour se remettre en route.

Match contre Bénin…

Je pense qu’il n’y a pas de petites équipes surtout dans une compétition comme la CAN. Il faut s’attendre à tout. On va jouer contre une équipe qui est prête physiquement et elle est aussi capable de marquer. Donc, on va préparer sereinement cette comme c’est le cas depuis l’entame du tournoi. L’ambiance est bonne et on prie Dieu de continuer dans cette dynamique en remportant le prochain match.

Élimination Egypte, Cameroun et Maroc…

Cela confirme qu’il n’y a pas de petites équipes dans cette compétition. Il faut s’attendre à tout car toutes les équipes sont prêtes. Personnellement, je ne vois pas de surprise car ce sont des choses qui arrivent dans une compétition.

Non utilisation…

Cela importe peu. Ce qui compte pour moi c’est que l’équipe gagne tous ses matches et on rentre avec le trophée.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)