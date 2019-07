Au lendemain de la folle victoire du Bénin, aux tirs au but face au Maroc (1-1, t.a.b. 1-4), et du Sénégal, qui affrontait l’Ouganda (0-1), deux nouvelles huitièmes de finale de la CAN 2019 sont prévues ce samedi 6 juillet.

La CAN 2019 continue ce samedi 6 juillet 2019 avec la deuxième journée de 8es de finale, qui verra le Nigeria affronter le Cameroun à 16h au stade d’Alexandrie. Une rencontre qui sera suivie à 19h du duel Egypte – Afrique du Sud au stade international du Caire. L’un des chocs de ces huitièmes de finale de la CAN.

Les huitièmes de finale de cette Coupe d’Afrique des nations de foot se déroulent jusqu’à lundi soir avec l’Algérie au menu demain mais aussi Mali – Côte d’Ivoire et Ghana – Tunisie lundi.

Hier, la première journée des 8es de finale de la CAN 2019 s’est achevée sur la victoire surprise du Bénin, qui a réalisé l’exploit de se qualifier aux tirs au but face au Maroc (4-1). Le Sénégal, qui s’est imposé face à l’Ouganda (1-0) au terme d’une rencontre marquée par la combativité des hommes de Sébastien Desabre, file lui aussi au tour suivant et affrontera le Bénin en quarts.

