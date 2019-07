Alors que le Sénégal est éliminé de cette compétition (en huitièmes de finale), l’autre représentant de l’Afrique continue de rouler sur la gloire. Le Mali s’est qualifié en demie finale en battant le Porto Rico (84-74).

C’est une qualification historique pour le voisin du Sénégal mais aussi pour l’Afrique qui n’a jamais eu de représentant en quart de finale encore moins en demi-finale. C’est donc la meilleure perfomance d’une équipe africaine à la coupe du monde U19. Pour sa troisième participation dans cette compétition (2007 et 2017), les aiglons du Mali sont entrain de battre tous les records.

La sélection U19 du Mali a inscrit sa 4e victoire dans cette coupe du monde qui se déroule actuellement en Grèce. Une victoire obtenue dans un match âprement disputé. Les maliens ont perdu le premier quart temps devant un adversaire bon en défense (15-21). Les aiglons vont reprendre l’avantage à la pause ( 37-33) et le conserver pour le reste de la partie (3Q 59-45). Le Mali se qualifie avec 10 points d’écart devant son adversaire (84-74).

Fousseyni Drame et Oumar Mballo ont été impressionnants devant les Portoricains. Ils ont respectivement inscrits 22 et 21 points. Mballo a fait un double double avec 17 rebonds. Il a la meilleure évaluation de cette rencontre avec une note de +32. En plus d’un bon collectif! Seuls deux joueurs n’ont pas de points au compteur avec un temps de jeu minime, moins de deux minutes.

Rappelons que le Mali a battu lors de la phase des poule la Lettonie (93-70) et le Canada (71-70). Il s’est incliné face à l’Australie 79-82. Et en huitième de finale les aiglons ont éliminé la Nouvelle Zélande (77-62).

Pour la demi-finale, les aiglons pourront retrouver le Canada, champion en titre, qu’ils ont toujours battu ou encore la France. La rencontre est prévue le samedi 6 juillet (heure à confirmer).

