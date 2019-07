C’est la deuxième mi-temps au stade du Caire entre le Sénégal et l’Ouganda. Devant au score par un but d’écart, les Lions ont manqué de corser l’addition sur un penalty raté de Sadio Mané.

Auteur de son troisième but en début de partie (15e minute), Sadio Mané vient de rater pour la deuxième fois dans cette CAN 2019. Après celui manqué contre le Kenya, Mané a une fois de plus échoué dans l’exercice.

Au vu du manque de réussite de Sadio Mané sur les coups de pied arrêtés, Aliou Cissé devrait avoir une réelle équation face à lui. Surtout que les phases à élimination directe fera certainement appel à cet exercice.

