Selon une information relayée par Sky Sports ce jeudi, le coach des Potters, Nathan Jones n’aurait pas retenu l’attaquant sénégalais Mame Biram Diouf pour le stage de Stoke City prévu en Hollande.

La saison 2018-2019 est à oublier pour Mame Biram Diouf. Auteur de seulement 14 matchs toute la saison et d’une seule passe décisive, Mame Biram n’est plus aujourd’hui dans les plans de son coach, Nathan Jones. Âgé de 31 ans, Mame Biram devra donc s’activer cet été pour clarifier son avenir qui devient plus que flou chez les Potters actuellement.

Arrivé lors de l’été 2014 à Stoke City en provenance de Hanovre (Allemagne), Mame Biram Diouf est sous contrat avec son club jusqu’en juin 2020. Avec les Potters, il a joué 142 matchs pour et inscrit 24 buts.

