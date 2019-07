Le Sénégal prépare une rencontre très importante contre l’Ouganda. Les lions jouent un match à élimination directe, c’est à dire les 8es de finale.

Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye est revenu en conférence de presse d’avant match sur son état de santé et sur la préparation de la rencontre face à l’équipe ougandaise. Il annonce au micro de wiwsport.com d’être prêt pour ce match.

« Je suis à 200%. Cela se joue dans note tête. On se pose cette question pourquoi on y arrive pas. on est dans une compétition et carte à jouer. Cela fait quelques années qu’on se rapproche de notre objectif. cette année sera la bonne. Cette détermination était là bien avant même de venir en stage. C’est parce qu’on a perdu contre l’Algérie que tout le monde nous attaqué. On était obligé de répondre. En coupe d’Afrique pas de match facile »., dit-il.

Gana a aussi évoqué le parcours du Sénégal cette année et estime qu’ils ont beaucoup appris dans cette compétition. Le milieu de terrain d’Everton pense que l’essentiel qu’ils ont retenu, c’est l’efficacité ou encore la gagne.

« On est là pour gagner. Et se concentrer sur l’essentiel. On a beaucoup appris. Surtout qu’il n’y a pas de match facile. Une équipe capable d’aller jusqu’au bout et y aller jusque’au bout. Il faut être là pour gagner les matchs ».

Gana Gueye était absent lors du deuxième match du Sénégal face à l’Algérie. Le joueur sénégalais avait reçu un coup contre la Tanzanie lors de la première journée. Ce qui lui avait empêché de jouer face aux fennecs.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)