Attaquant du Casa Sports et des internationaux U20, Youssoupha Badji a fini montrer son talent au grand public. Sorti du mondial des moins de 20 ans en Pologne et où le Sénégal a été éliminé en quart de finale par la Corée du Sud, Youssoupha Badji s’est entretenu avec la chaîne de son club actuel le Casa Sports. Le jeune footballeur est notamment revenu sur son année avec les U20 et son avenir au sein de son club.

Meilleur buteur du tournoi UFOA au Togo en fin d’année 2018, Youssoupha Badji a confié son évolution au sein du groupe de Youssouph Dabo. « Avec la sélection nationale, j’ai essayé de me parfaire à chaque compétition. J’en ai à chaque fois tiré des leçons pour m’améliorer davantage. Le sélectionneur Youssouph Dabo m’a beaucoup aidé sur ce plan. Cela fait deux que je travaille avec lui et je sais vraiment ce qu’il veut et ce qu’il attend de moi« .

Éliminé avec la sélection des U20 par la Corée du Sud, Youssoupha Badji réfute le problème que les observateurs croient être le mal du groupe. Il considère même que c’est leur force commune plutôt. « Je dirais que notre force c’était l’état d’esprit du groupe. Le coach a fait un travail remarquable avec nous sur ce plan. Il n’a jamais fait un discours où il n’a pas mentionné ce fait. Je pense que le débat sur le mental n’est pas fondé, car on a eu à gagner des matchs par le mental. Il faut aussi éviter de coller comme motif le mental quand on perd« , avoue le jeune joueur de Casa Sports.

Badji est très reconnaissant envers son coach en équipe nationale. Pour lui, il doit beaucoup à Dabo qui l’a beaucoup aidé dans son évolution. « Pour moi le football n’a pas de secret. Mais aussi le coach m’a beaucoup aidé, car tout ce qu’il a eu à me dire je l’ai fait et vu les résultats. Il est jeune mais c’est un grand coach. Tout ce qu’il m’a une fois dit, je l’ai vu par la suite et c’est toujours bénéfique pour moi« .

Au milieu de beaucoup de bruits de transferts depuis la fin du mondial en Pologne, Youssoupha a confirmé les intérêts de l’OGC Nice et du FC Bruges, pour ne citer que ceux là. « Oui actuellement il y’a beaucoup de clubs qui me veulent et les différentes parties sont présentement en négociations. Je suis confiant pour la suite, parce que le Casa n’est pas un club qui cherche à garder ses joueurs en cas d’opportunité. Et c’est ce qui fait que beaucoup de joueurs veulent rejoindre le club« , révèle l’attaquant du Casa Sports dans un entretien accordé à la chaîne du club casaçais.

