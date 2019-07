Au lendemain de la belle victoire des lions synonyme d’une place en huitième de finale, l’équipe nationale du Sénégal s’est entraînée sur le terrain annexe du stade 30 juin. A part le potier du Stade de Reims, blessé au doigt et évacué en France pour des traitements, les autres joueurs ont pris part à la séance d’entrainement.

Les hommes d’Aliou Cissé ont effectué une séance d’entraînement après leur victoire devant le Kenya. 22 lions était au rendez-vous. Les blessés et absents pour le match contre le Kenya, Salif Sané, Alfred Ndiaye et Youssouph Sabaly, ont repris et ont pu s’entraîner avec le groupe.

Ils ont donne des signes positifs. Cependant on ne sait pas encore s’ils seront opérationnels ce vendredi contre l’Ouganda pour le compte des huitièmes de finales de la 32e édition de cette Coupe d’Afrique des Nations.

wiwsport.com