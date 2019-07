Depuis le début de la coupe d’Afrique, une cascade de blessures s’est poursuivie au sein de l’équipe nationale du Sénégal.

Le Sénégal a joué son premier match le 23 juin dernier face à la Tanzanie. Une cascade de blessures est remarquée depuis cette première sortie des lions. Certains joueurs comme Gana Gueye, Ismaila Sarr, Sabaly, Salif Sané, Alfred Ndiaye se sont blessés durant les matches de poule.

Edouard Mendy, le gardien de but des lions est victime d’une blessure à quelques minutes de la rencontre entre le Sénégal et le Kenya. Ce sont des blessures qui inquiètent. Docteur Abdourahmane Fédior, le médecin de l’équipe nationale du Sénégal est revenu au micro de wiwsport.com sur ces blessures et donne les raisons.

« A ce stade de la compétition, il y a eu des blessures mais on a pu récupérer pratiquement tous les joueurs. Ils (Sabaly, Sané et Alfred) sont là sur le terrain d’entraînement. Je ne peux pas vous dire que ces blessures ne concernent que l’équipe du Sénégal. Le climat est assez rude au Caire. Il fait en moyenne 350 durant les matches. On a récupéré ces joueurs à la fin de leur championnat. Ils ont été mis à rude épreuve durant toute la saison en club. Ils n’ont pas eu de période de récupération, raison pour laquelle beaucoup de joueurs ont eu des problèmes sur le plan physique, d’où ces blessures ».

Le médecin de l’équipe nationale ne peut pas assurer que ces joueurs vont forcement jouer. Il estime que c’est au sélectionneur aussi de faire ses choix.

« Je ne peux pas dire s’ils vont jouer ou pas. Car, c’est la responsabilisé de l’entraîneur mais on les a récupérés. On fait ce qu’il faut pour l’hydratation des joueurs. On fait de sorte qu’ils prennent des sels minéraux ou énergétiques. Toutes les équipes ont le même problème et les médecins font tout pour diminuer la chaleur causée par l’humidité », avance docteur Fédior.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)