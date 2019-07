Absent face à la Tanzanie, pas au mieux contre l’Algérie, Sadio Mané s’est racheté hier mardi devant le Kenya. Apres avoir raté un penalty en première période, le numéro 10 sénégalais s’est offert, après la pause, un doublé. Sa CAN est lancée et plusieurs records sont à sa portée.

La marque des grands hommes c’est de savoir très vite se relever après la chute. La marque des grands joueurs , c’est de ne pas flancher après un match raté. Sadio Mané a prouvé , hier, qu’il fait partie de cette trempe de joueurs.

La star de Liverpool, qui n’a pas pris part à la victoire du Sénégal sur la Tanzanie n’avait pas pesé lors de la défaite contre les fennecs de Mahrez. Et lundi, il a démarré son match à l’envers. 29 ème minute, alors que le Sénégal, qui a longtemps buté sur bloc bas du Kenya, obtient un penalty grâce à Saliou Ciss, Sadio pose le ballon, s’avance nonchalamment et rate l’opportunité d’ouvrir son compteur-buts et mettre le Sénégal sur les rails de la qualification. Mine triste, l’ailler de poche sénégalais ne se décourage pas. Au contraire, il posera son empreinte sur cette rencontre, bien aidée par son cadet Ismaila Sarr.

Un pas de plus vers le Ballon d’or

Le joueur de 27 ans, arrivé dans la tanière en mai 2012, inscrit son premier doublé en sélection. Avec 4 buts inscrits en Can, il égale ainsi Mamadou Niang Mamadou Niang et n’est plus qu’à une réalisation de Henry Camara (5 buts), meilleur artificier sénégalais dans ce rendez-vous continental.

Il grimpe également au classement des meilleurs buteurs en sélection sénégalaise. Il dépasse désormais les 17 buts de Papiss Demba Cissé et se positionne à la 6e place à égalité avec Moussa Sow (18 buts).

En attendant d’aller effacer Jules François Bocandé (20 buts), El Hadji Diouf (21), Mamadou Niang (23 buts) et Henry Camara (30 buts) , Sadio Mané aura fait un pas de plus vers le ballon d’Or africain et même mondial.

Source : wiwsport.com avec Stades