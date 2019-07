Le Sénégal prépare un match capital face à l’Ouganda vendredi prochain comptant pour les 8es de finale de la coupe d’Afrique des Nations.

Forfait lors de la rencontre face au Kenya, Alfred Ndiaye a finalement rejoint le groupe. Le milieu de terrain sénégalais est revenu au micro de wiwsport.com sur cette campagne en Egypte, les blessures de certains joueurs mais aussi il fait le bilan du premier tour.

« C’est dur pour les organismes surtout au mois de juin en Egypte. On joue presque tous les matches sous une température de 35°. On sait que c’est une Coupe d’Afrique et il fait chaud. On est conscient de cela et cette chaleur est une difficulté pour les deux équipes. On n’a pas le droit de se plaindre », affirme Alfred Ndiaye.

Par rapport aux blessures, Alfred confie que le groupe est triste pour Edouard Mendy: « Ce sont des choses qui arrivent dans une compétition. On a eu pas mal de blessés. Salif Sané) et moi revenons aujourd’hui. Edouard Mendy va rentrer en France. On est triste pour lui. C’est peut être la chaleur et la fin de la saison. La Coupe d’Afrique est une compétition très disputée et il y a beaucoup de contacts. Les arbitres laissent souvent jouer et c’est ce qui explique parfois les blessures dans un match.

Alfred Ndiaye a aussi fait un bilan sur les matches de premier tour de cette coupe d’Afrique, mais aussi parlé des objectifs de l’équipe nationale du Sénégal. « On est assez content de notre prestation. On a fait le travail car on se devait de gagner ce match. C’est important de gagner et on a réussi à le faire avec la manière (3-0). On est en huitièmes de finale et ce sont des matches à élimination directe. On sait ce qui nous reste à faire et si on perd, on rentre à la maison. Du coup, on est très motivé et je pense que l’ambiance du groupe est bonne. On a un objectif et on va essayer de l’atteindre », confie Alfred Ndiaye.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)