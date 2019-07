En dominant les Kényans (3-0), le Sénégal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, tout comme l’Algérie, premier de la poule C après sa victoire contre la Tanzanie sur le même score.

Après la défaite face à Algérie, le Sénégal devait se relancer devant les Kényans pour non seulement valider sa qualification en huitième de finale mais rassurer ses supporters. Sur le papier, l’affiche s’annonçait déséquilibrée, puisque le Sénégal n’avait jamais perdu devant son adversaire du jour après trois confrontations en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Des changements tactiques opérés par le sélectionneur national, Aliou Cissé, avec les titularisations de Henry Saivet au milieu de terrain, Gassama à droite, Saliou Ciss à gauche et d’Alfred Gomis dans les buts qui prend la place d’Édouard Mendy, blessé à l’échauffement à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre.

Les lions du Sénégal ont très vite entamé le match avec des objectifs clairs et un seul mot d’ordre : Gagner. Face à une équipe qui joue en bloc, les hommes d’Aliou Cissé ont longtemps buté sur la défense Kényane. C’est à la 28e minute de jeu que Saliou Ciss réussi à s’infiltrer dans la surface adverse. Il est illicitement fauché par la défense kenyane. L’arbitre, égyptien désigne le point de penalty. Tiré à ras de terre sur la droite par Sadio Mané, le gardien Matasi se couche parfaitement pour capter la tentative du joueur sénégalais. Avec un gardien kényan au taquet les deux équipes se quittent sur le score de (0-0) à la mi-temps.

Sur la pelouse du Stade 30 juin de Caire, les lions se sont longtemps heurtés à de vaillants Harambee Stars. Sauvés par un gardien vigilant et très concentré, les coéquipiers de Sadio Mané ont patienté jusqu’à la 63 minutes pour débloquer la situation par l’intermédiaire d’Ismaila Sarr.

Le leader technique sénégalais, Sadio Mané se rachète et double la mise sur une lumineuse passe de Lamine Gassama (71′). 7 minutes plus tard, l’attaquant des Reds signe un doublé sur un penalty. Le score aurait été beaucoup plus large si toutefois Moussa Konaté avait été beaucoup plus lucide devant les buts.

Oui ! Les lions du Sénégal verront bien les huitièmes de finale de la 32e éditions de la Coupe d’Afrique des Nations. Malmenés par l’Algérie lors de la deuxième journée de la poule C, les hommes d’Aliou Cissé ont renoué avec la victoire en s’imposent, ce soir, au stade 30 juin de Caire devant le Kenya sur le score de 3 buts à 0.

Le Sénégal fera face à l’Ouganda, ce vendredi à partir de 19h 00 pour les huitièmes de finale de cette 32e éditions de la Coupe d’Afrique des Nations.

wiwsport.com