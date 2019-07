Le Sénégal s’est qualifié pour les 8es de finale de la coupe d’Afrique des Nations. Les lions ont battu le Kenya et retrouvent l’Ouganda en 8e vendredi prochain.

Le défenseur central sénégalais est revenu au micro de wiwsport.com sur cette rencontre face à l’équipe du Kenya. Kalidou Koulibaly a analysé ce match qui était très attendu. Ensuite, il parle de la qualification du Sénégal et attire l’attention des sénégalais à rester derrière l’équipe.

Koulibaly s’est aussi prononcé sur le prochain adversaire du Sénégal, l’Ouganda après avoir fait un bilan des matches de poule du Sénégal. Le défenseur sénégalais n’a pas aussi apprécié les critiques que l’équipe nationale du Sénégal est en train de subir.

Analyse de la victoire face au Kenya

« On savait que le Kenya allait nous mettre en difficulté, on était prêt à être en difficulté. Maintenant voilà après la première mi-temps on savait qu’on devait faire un peu plus et là on a gagné par trois buts à 0 donc on est content. Je sais pas si c’est notre meilleur match, conte l’Algérie on a fait un bon match même si on a perdu par un but à zéro sur des détails ».

La qualification en 8e de finale

« Le plus important est qu’on s’est qualifié avec la pression que les gens mettent sur nous, on est montre qu’on est des hommes. Je pense que les Sénégalais doivent être derrière nous au lieu de toujours avoir peur. Je sais que le peuple sénégalais est derrière nous parce que c’est comme ça qu’on ira de l’avant. Si vous commencez à sortir des histoires qui n’ont pas lieu d’être, c’est sûr que ça va mettre la pression sur les Sénégalais. Donc à vous de parler du bien de l’équipe parce que l’équipe vit très bien et c’est comme ça qu’on ira de l’avant ».

Bilan mi-parcours

« On voulait se qualifier et on l’a fait. Les éliminations directes vont arriver et j’espère que tout le peuple sera derrière nous parce qu’on a reçu tellement de messages positifs et c’est cela le plus important pour nous, quand les 15 millions Sénégalais sont derrière nous. On l’a aujourd’hui montré sur le terrain. Il faut gagner les matches à éliminations directes tout en restant calme, en restant serein »

Ouganda prochain adversaire

« Cela va être un match difficile comme le match d’aujourd’hui. On sait que l’Ouganda va nous mettre en difficulté mais on est aussi prêt à montrer que le Sénégal est une grande nation. On va tout faire pour gagner ce match. Le plus important est de faire un bon match comme on l’a fait aujourd’hui. Qu’on soit tous ensemble et positif. »

Les critiques sur l’équipe nationale

« C’est dommage, les critiques. Je pense que tout le monde voit l’application que les joueurs mettent sur le terrain, l’agressivité on la montre sur le terrain. Je pense qu’on a montré à tout le monde qu’on peut faire quelque chose, on a gagné à 3-0, quand on perd c’est la fin du monde, quand on gagne on est les meilleurs et c’est dommage ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)