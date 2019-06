L’ASC Ville de Dakar ne décrochera pas une 24e victoire consécutive en National 1 Féminin, la faute au Saint Louis Basket Club, qui s’est imposé (44-39) ce samedi. Ce duel se jouait au stadium Joseph Gaye de Saint Louis.

SLBC a surtout maîtrisé son match malgré la belle opposition fourni par Ville de Dakar qui n’ont pas fait de cadeaux aux Coumba Ndar. Les saint-louisiennes ayant remporté le premier quart temps de ce match (11-8) ont ensuite perdu le second (22-24). A la reprise, les équipes finissent à égalité, 31 partout, au 3e quart temps. Mais Les coumbas Ndar ce sont montrés plus appliqués et ont pu remporter la partie 44-39.

Mais cette première défaite de la saison n’aura pas de répercutions sur le classement général, puisse que l’ASCVD reste solide leader.

Wiwsport.com – Basketsenegal