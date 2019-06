Présents actuellement en Grèce pour la Coupe du monde FIBA des moins de 19ans, les Lionceaux du Sénégal ont disputé une deuxième rencontre dans le Groupe A. Après des débuts pas convaincants face à la Lituanie (52-76), les poulains de Madiène Fall n’ont pas réussi à rectifier le tir et perdent devant la Nouvelle Zélande (66-64) au terme d’un match époustouflant.

Et pourtant le Sénégal était quasiment vainqueur de la partie avec cinq points de plus à quatre minutes du terme. Mais une avance que les Lionceaux n’ont pas su conserver.

Dans cette rencontre, on aura une première partie assez rythmé avec une légère domination des Lionceaux dans le premier quart temps (15-13). Dans le deuxième quart, le Sénégal reste solide et conserve son avance (28-25). Pour la troisième partie, les garçons de Madiene s’appuient sur leur bloc défensif et se retrouvent une nouvelle fois largement devant (46-35). La Nouvelle-Zélande se réveille et bouscule les sénégalais pour reprendre l’avantage au début du dernier quart (66-64), une vraie remontada et le public est en délire.

La Nouvelle Zélande s’impose mais au bout d’un total suspense (66-64). Et pour l’autre match de la Poule A, les USA se sont imposés (84-102) et valident leur ticket pour le tour suivant. Pour son prochain match, le Sénégal devra croiser le fer avec les USA, premiers du groupe. Contrairement aux Lionceaux, l’autre représentant du continent surprend son monde avec deux victoires en deux matchs. Les Aiglons du Mali ont fait tomber ce dimanche, le champion en titre, le Canada (71-70).

Wiwsport.com